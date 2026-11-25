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पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पटीदार भाउल, संतोषी, सुनीता और स्तोता पुरानी जमीन की रंजिश को लेकर एकजुट होकर उसके दरवाजे पर पहुंचे। आरोप है कि वहां गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे उसके ससुर ललन को भी पीट दिया। मारपीट में पीड़िता को कई जगह चोटें आईं जबकि उसके ससुर के सिर में गंभीर चोट लगी। आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। इलाज कराने के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत की। कैंपियरगंज थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।