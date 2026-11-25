Gorakhpur News: जमीन की रंजिश में महिला और ससुर को पीटा, चार पर प्राथमिकी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:30 AM IST
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कैंपियरगंज। पुरानी जमीन की रंजिश में महिला और उसके ससुर की लाठी-डंडों से पिटाई करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पटीदार भाउल, संतोषी, सुनीता और स्तोता पुरानी जमीन की रंजिश को लेकर एकजुट होकर उसके दरवाजे पर पहुंचे। आरोप है कि वहां गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे उसके ससुर ललन को भी पीट दिया। मारपीट में पीड़िता को कई जगह चोटें आईं जबकि उसके ससुर के सिर में गंभीर चोट लगी। आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। इलाज कराने के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत की। कैंपियरगंज थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पटीदार भाउल, संतोषी, सुनीता और स्तोता पुरानी जमीन की रंजिश को लेकर एकजुट होकर उसके दरवाजे पर पहुंचे। आरोप है कि वहां गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे उसके ससुर ललन को भी पीट दिया। मारपीट में पीड़िता को कई जगह चोटें आईं जबकि उसके ससुर के सिर में गंभीर चोट लगी। आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। इलाज कराने के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत की। कैंपियरगंज थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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