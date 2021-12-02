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करीब 100 की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने एंबुलेंस से शव उतरवाकर सड़क पर रख दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। उनके साथ घायल बिजली किन्नर भी मौजूद थीं। काफी समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठियां भांजी और उन्हें हटाया। इससे मौके पर भगदड़ मच गई। इधर, पुलिस ने सात किन्नरों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे रविकेश अपनी पत्नी बिजली किन्नर के साथ कार से गांव लौट रहे थे। गांव से करीब दो सौ मीटर पहले कलानी में ईंट भट्ठे के पास मोड़ पर घात लगाए हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गोली लगने से रविकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिजली किन्नर भी गोली लगने से घायल हो गईं। वारदात के बाद से ही साथी किन्नरों में आक्रोश था। शुक्रवार शाम करीब पांच बजे घायल बिजली किन्नर को साथ लेकर साथी कौड़ीराम फोरलेन बाईपास पहुंचे। कुछ प्रदर्शनकारी अर्टिगा गाड़ी लेकर पहुंचे थे। बाद में रविकेश का शव एंबुलेंस से जीरो पॉइंट पहुंचा तो उतरवाकर सड़क पर रख दिया गया। इससे आवागमन बाधित हो गया। इस दौरान कुछ किन्नरों ने कपड़े उतारकर भी प्रदर्शन किया।सूचना पर गगहा, बांसगांव, बेलीपार और गोला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ बांसगांव अनुज कुमार सिंह और सीओ गोला दरवेश कुमार ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर जाम खुलवाने कोशिश की लेकिन वे हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया। इसके बाद पुलिस ने शव को दोबारा एंबुलेंस में रखवाकर पैतृक गांव सुमही भिजवाया।