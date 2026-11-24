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पुलिस की जांच में सामने आया है कि गहनों की छीना-झपटी के पीछे रुपये का लेन-देन था। मनोज तिवारी के परिवार को आशुतोष को रुपये देने थे। इसके बदले परिवार ने उसे जमानत के तौर पर सोने के गहने दिए थे। तय हुआ था कि आशुतोष के गोरखपुर पहुंचने पर परिवार के लोग उसे रुपये देंगे और इसके बाद वह गहने सौंप देगा। हालांकि परिवार की ओर से रकम नहीं दी गई। इसके बाद आशुतोष के एयरपोर्ट से निकलते ही उसका पीछा शुरू कर दिया गया। आशुतोष कोलकाता से विमान से गोरखपुर पहुंचा था। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वह कलक्ट्रेट होते हुए रोडवेज बस स्टेशन की ओर जा रहा था। इसी दौरान छात्रसंघ चौराहे के पास स्कूटी सवार दो युवक पहुंचे और उसके पास मौजूद गहने लेकर भाग गए। जांच में एक आरोपी की पहचान मनोज तिवारी के भतीजे के रूप में हुई है। वह देवरिया जिले का रहने वाला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दूसरे आरोपी की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि आरोपियों की तलाश में चार टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।चार टीमें कर रहीं आरोपितों की तलाशवारदात के बाद दोनों आरोपियों ने मोबाइल फोन बंद कर लिए हैं। पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। गोरखपुर के साथ देवरिया में भी दबिश दी जा रही है। पुलिस रुपये के लेनदेन और जमानत के तौर पर गहने दिए जाने से जुड़े पूरे घटनाक्रम की भी जांच कर रही है।