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- मंडी सचिव ने कहा- शासन के आदेश पर की गई कार्रवाईगोरखपुर। मंडी परिसर में अतिक्रमण हटाने पहुंची मंडी परिषद की टीम को सोमवार को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। दोपहर करीब तीन बजे टीम ने बुलडोजर की मदद से तीन दुकानों को तोड़ दिया। कार्रवाई की जद में दुकान नंबर 34, 35 और 36 आईं। ये दुकानें मनोज एंड कंपनी, काशी प्रसाद विनोद कुमार एंड कंपनी और जहूर अली की हैं।कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने विरोध जताते हुए अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। व्यापारियों ने सवाल उठाया कि अन्य दुकानों को छोड़कर उनकी ही दुकानों को निशाना क्यों बनाया गया।व्यापारी सचिन रावत ने बताया कि दुकानों को तोड़ने से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। अन्य दुकानों को छोड़कर उनकी दुकानों पर ही कार्रवाई की गई। कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। मनोज कुमार ने बताया कि कर्मचारी अचानक पहुंचे और बुलडोजर लगाकर दुकान तोड़ना शुरू कर दिया। किसी को भी कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई थी।सब्जी मंडी अध्यक्ष संजय शुक्ला ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बिना सूचना दिए दुकानों को तोड़ना उचित नहीं है। इससे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। हम सब व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे।शासन के आदेश पर मंडी परिसर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। व्यापारियों को एक महीने पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी। इसी क्रम में सोमवार को टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।डॉ. दिलीप कुमार वर्मा, मंडी सचिव