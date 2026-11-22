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जोन-एक में 55.21 प्रतिशत, जोन-दो में 41.79, जोन-तीन में 40.64, जोन-चार में 49.63 और जोन-पांच में 55.53 प्रतिशत वसूली मिली। लक्ष्य से कम वसूली पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। कर निरीक्षक जावेद अहमद, संदीप सिंह, संतोष सिंह की वसूली गत वर्ष की तुलना में कम मिलने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों और कर अधीक्षकों को निर्देश दिया कि उनके जोन और वार्ड में कोई भी भवन करारोपण से वंचित नहीं रहना चाहिए। करारोपण से संबंधित लंबित आपत्तियों का सक्षम स्तर से 15 दिन के भीतर निस्तारण कराएं। सभी जोनल अधिकारी और कर अधीक्षक संबंधित पार्षदों से समन्वय स्थापित कर कैंप लगाएं और ओटीएस के तहत अधिक आवेदन कराते हुए वसूली सुनिश्चित करें। बड़े बकायेदारों को ओटीएस से संबंधित नोटिस देने के साथ ही उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर बकाया जमा कराने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर, सहायक नगर आयुक्त तपन मिश्रा आदि मौजूद रहे।