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आवंटियों को आवंटन पत्र, छात्रों को सर्टिफिकेट, उद्यमियों को एलओसीगीडा में लगेंगी स्टील, घी, प्लास्टिक, पेयजल और आटा मिल की इकाइयांगोरखपुर। गीडा स्थापना दिवस समारोह निवेशकों, आवंटियों, उद्यमियों, क्रेताओं के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए बहुत खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उद्योग, शिक्षा और गारमेंट्स से जुड़े लोगों को प्रमाण पत्र देकर इन क्षेत्रों को नई उड़ान देंगे।समारोह के पहले दिन सीएम योगी के हाथों पांच निवेशकों को आवंटन पत्र, पांच छात्रों को सर्टिफिकेट और छह उद्यमियों को एलओसी प्रमाणपत्र मिलेगा। नाइलिट गीडा स्टडी सेंटर के पांच छात्रों को ओ-लेवल कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। इनमें आदर्श यादव, आदित्य शुक्ला, कुमारी प्रिया, नीलेश सिंह और निशा भारती शामिल हैं। एक छात्र का प्लेसमेंट भी हो चुका है, जिससे अन्य छात्रों में भी उत्साह है।इसी क्रम में सीएम योगी के हाथों औद्योगिक योजना के आवंटियों को आवंटन पत्र सौंपा जाएगा। इनमें 5 नए निवेशकों अलीनप्रो इंडस्ट्रीज प्रालि के अभिनव कुमार सिंह, गिरवाना फूड्स एंड एग्रो इंडस्ट्रीज के अतुल सिंह, शशिब्लेस इंटरप्राइजेज की श्वेता मिश्रा, आईके फूड एंड बेवरेजेज के साजिब खान और मेसर्स रमाकांत यादव के उद्यमी रमाकांत यादव का नाम शामिल है। इन निवेशों से गीडा में स्टील, घी, प्लास्टिक, पेयजल और आटा मिल की इकाइयां स्थापित होंगी। मुख्यमंत्री के हाथों पांच अन्य लोगों को भी आवंटन पत्र मिलेगा। इनमें आलोक कुमार यादव-वरुण बेवरेजेज लि. (पेप्सी), अमर सिंह-अमर उजाला पब्लिकेशन्स लि., आलोक कुमार निगम- डेक फर्नीचर लिविंग सोल्यूशंस प्रालि., शुभम द्विवेदी-सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्रालि. (ज्ञान डेयरी) और प्रवीण कुमार-लिटिल फ्लावर स्कूल के नाम शामिल हैं।छह उद्यमियों को मिलेगा एलओसीवित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट पॉलिसी-2022 के अंतर्गत छह उद्यमियों को एलओसी (लेटर ऑफ कंफर्ट) प्रदान की जाएगी। एलओसी मिल जाने से संबंधित इकाई को पॉलिसी के तहत लाभ पाने की पात्रता हासिल हो जाती है। इससे बैंक से ऋण हासिल करना आसान हो जाता है साथ ही अन्य लाभ भी मिलने का रास्ता खुलता है। एलओसी हासिल करने वाली इकाइयों की सूची में अंबे प्रोसेसर्स प्रालि., सोना इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज, मंद्रिमा इंटरप्राइजेज, सक्षम एग्रो प्रालि. और इक्विफ एंटरप्राइजेज एलएलपी के नाम शामिल हैं। उद्यमियों में इसे लेकर उत्साह है।