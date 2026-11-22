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ट्रेन का ठहराव आणंद, छायापुरी, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, आगरा, टूंडला, कानपुर, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती समेत कई स्टेशनों पर होगा। इसमें कुल 20 कोच लगाए जाएंगे। इनमें आठ शयनयान, 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और दो एसएलआर कोच शामिल होंगे। संवाद विज्ञापन

ट्रेन का ठहराव आणंद, छायापुरी, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, आगरा, टूंडला, कानपुर, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती समेत कई स्टेशनों पर होगा। इसमें कुल 20 कोच लगाए जाएंगे। इनमें आठ शयनयान, 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और दो एसएलआर कोच शामिल होंगे। संवाद

गोरखपुर। दीपावली और छठ के बाद यात्रियों की वापसी की सुविधा के लिए रेलवे 22 नवंबर को अहमदाबाद से बरौनी के लिए त्योहार विशेष ट्रेन चलाएगा। 09459 नंबर की यह ट्रेन एकल यात्रा के लिए संचालित होगी। ट्रेन अहमदाबाद से सुबह 1:00 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह 6:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी और पांच मिनट बाद नरकटियागंज के लिए रवाना होगी। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर होते हुए उसी दिन रात 8:00 बजे बरौनी पहुंचेगी।