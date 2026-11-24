विज्ञापन

मां के अनुसार उनकी बेटी घर के बगल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गई थी। समारोह संपन्न होने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटी तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसके बाद परिजन ने डायल 112 पर सूचना दी। आरोप है कि गांव का ही रवि सिंह किशोरी को अपने साथ ले गया है। पुलिस ने रात में उसके घर पहुंचकर पूछताछ की लेकिन वह घर पर नहीं मिला। उसका मोबाइल भी बंद मिला। सीओ चौरीचौरा कुंदन सिंह ने बताया कि किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।