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गोरखपुर। कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोमवार को उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। अपर जिलाधिकारी नगर गजेंद्र कुमार ने पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नए कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया।दो नवंबर को आयोजित निर्वाचन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष विशेष शुक्ला, मंत्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रितेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष विराट शुक्ला, संयुक्त मंत्री नितिन श्रीवास्तव, संगठन मंत्री संजय कुमार, संस्कृति, क्रीड़ा मंत्री रविंद्र नाथ पांडेय और संप्रेक्षक संतबली चौधरी को माला पहनाकर सम्मानित किया गया।अपर जिलाधिकारी नगर गजेंद्र कुमार ने कहा कि संघ का मतलब एकजुटता होता है। मैं अपेक्षा करता हूं संघ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कर्मचारियों के हित में काम करेगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव, विनय कुमार सिंह, शिव कुमार मौर्य, राजेंद्र कुमार शर्मा, प्रांतीय संगठन मंत्री दिनेश मौर्य, प्रशासनिक अधिकारी सूर्यभान चौधरी, सरस्वती तिवारी, ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे।