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आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं एम्स के सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. गौरव गुप्ता और को-ऑर्गेनाइजिंग अध्यक्ष बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉ. अभिषेक जीना ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें 26 नवंबर को उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया।सम्मेलन के पहले दिन एआई के चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, कैडेवरिक सर्जरी, एंडोस्कोपी और एडवांस्ड लैप्रोस्कोपी पर कार्यशालाएं होंगी। पहली बार पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के लिए भी विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें ऑपरेशन से पहले मरीज की तैयारी और सर्जरी के बाद उसकी देखभाल के तरीके बताए जाएंगे। 27 से 29 नवंबर तक वैज्ञानिक सत्रों में विशेषज्ञ आधुनिक ऑपरेशन विधियों, रोबोटिक सर्जरी और नई तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे।आयोजन सचिव डॉ. शिव शंकर शाही ने बताया कि पीजीआई, बीएचयू, केजीएमयू, आरएमएल और देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य युवा सर्जनों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण देना और मरीजों को सुरक्षित, किफायती उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में ज्ञान साझा करना है।