विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मामले में अब तक सपा नेता समेत आठ कार्यकर्ता भेजे जा चुके जेलगोरखपुर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल जेसीबी की चपेट में आने से भाजपा नेता ओंकार सिंह के 14 वर्षीय बेटे आर्य वर्धन सिंह की मौत के मामले में एक वीडियो वायरल हुई है। जिसमें घटनास्थल पर उसके शव के पास स्कूटी भी दिखाई दे रही है। पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है।हादसे में आर्यवर्धन की मौत के बाद पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और मृत्यु कारित करने की धाराओं में 66 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के दौरान साक्ष्यों और वादी की ओर से दिए गए दूसरे प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राथमिकी में हत्या और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं भी बढ़ाई गईं। अब तक पुलिस जेसीबी चालक समेत आठ आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि 20 लोगों के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की गई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।हादसे के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में घटनास्थल पर स्कूटी दिखाई दी रही है। वही स्कूटी थाने में खड़ा कराई गई है। हालांकि, अमर उजाला इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब पुलिस वायरल वीडियो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान कर रही है।हादसे के वक्त आर्य वर्धन पैदल था या स्कूटी से, इसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल से मिली स्कूटी को कब्जे में लेकर थाने में रखा गया है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों का भी मिलान किया जा रहा है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।महेंद्र कुमार पांडेय, थाना प्रभारी एम्स व विवेचक