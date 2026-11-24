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- नगर निगम में कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, बिजली का पोल रखकर कर रहे बचावगोरखपुर। शाहपुर क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी में खुला नाला लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। नाले पर स्लैब न होने से जहां वाहन फंसने का खतरा बना हुआ है, वहीं नाले में जमा गंदे पानी से उठ रही दुर्गंध ने आसपास रहने वालों की परेशानी बढ़ा दी है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों में नाराजगी है।कालोनी निवासी प्रो. हरिश्चन्द गुप्ता ने बताया कि कॉलोनी में सीवर व्यवस्था होने के बावजूद एक मकान के आसपास के घरों का नाले का पानी बरसाती नाले में गिरता है। नाले की सफाई नहीं होने से इसमें पानी भरा रहता है। ऊपर से स्लैब नहीं होने के कारण हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है।कुछ दिन पहले एक कार का पहिया नाले में फंस गया था। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह कार को बाहर निकाला गया। दोबारा कोई वाहन नाले में न फंसे, इसके लिए स्थानीय लोगों ने बिजली के खंभे को खींचकर नाले के ऊपर रख दिया है।नगर आयुक्त समेत कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। हर बार नाला ढकवाने का आश्वासन मिलता है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ।बच्चों के गिरने का बना रहता है खतरास्थानीय निवासी पलटन प्रसाद ने बताया कि पिछले करीब पांच महीने से कॉलोनी के लोग समस्या से प्रभावित हैं। नाले पर स्लैब नहीं होने से बच्चों और बुजुर्गों के गिरकर चोटिल होने का खतरा बना रहता है। कॉलोनी के कई लोगों ने अपने घरों के सामने नाले पर निजी खर्च से स्लैब लगवा लिया है। लोगों की मांग है कि नगर निगम पूरे नाले को ढकवाने के साथ उसकी नियमित सफाई भी कराए, ताकि जलभराव और दुर्गंध से राहत मिल सके।शिकायत पत्र के आधार पर स्थलीय निरीक्षण करवाकर समस्या का समाधान कराया जाएगा।अतुल कुमार, अपर नगर आयुक्त