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डॉ. जोशी ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रतिभागियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। सरकार नवाचार को बढ़ावा दे रही है। युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. जोशी ने कहा, आज समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले विशेषज्ञों की जिम्मेदारी केवल अपने पेशे तक सीमित नहीं है बल्कि अपने ज्ञान, अनुभव और सकारात्मक विचारों से राष्ट्र निर्माण में योगदान देना भी है। उन्होंने उपस्थित सभी प्रतिभागियों के कार्यों और उनकी कर्मठता का अभिनंदन किया।भाजयुमो के राष्ट्रीय महामंत्री हर्षवर्धन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दौर ज्ञान, तकनीक और नवाचार का है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले लोग देश की वास्तविक ताकत हैं। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा ने कहा कि भारत की युवा शक्ति हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय दे रही है। चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, अधिवक्ता और तकनीकी विशेषज्ञ राष्ट्र की प्रगति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अंबिकेश धर दुबे ने किया।इस अवसर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सूरज राय, मुकेश सिंह, सत्यार्थ मिश्रा, नीरज दूबे, विशाल पांडेय, प्रभाकर पांडेय, अभिषेक श्रीवास्तव, हर्ष श्रीवास्तव, प्रशांत शुक्ला, रामानुज तिवारी, नारायण दत्त ओझा आदि उपस्थित रहे।