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लक्ष्मीपुर-नगवा निवासी युवती की शादी 23 मई 2025 को महाराजगंज जिले के सहजनवा बाबू निवासी रमेश चंद यादव से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी में मायके पक्ष ने 14 लाख रुपये नकद और जेवर समेत घरेलू सामान दिया था। इसके बावजूद ससुराल पहुंचने के दो-चार दिन बाद ही चार पहिया वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपये की मांग की जाने लगी। असमर्थता जताने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि इसकी जानकारी मायके देने पर पहुंचे भाई के सामने ही उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वह मायके चली आई। 30 अगस्त को पंचायत भी हुई लेकिन ससुराल पक्ष मांग पर अड़ा रहा। सीओ कैंपियरगंज अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।