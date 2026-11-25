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एम्स थाना क्षेत्र के नीना थापा निवासी बाबूहक (38) कबाड़ बीनने का काम करता था। मंगलवार को वह चौरीचौरा क्षेत्र से कबाड़ इकट्ठा कर पत्नी मोबिदा खातून (36) के साथ ठेले से गोरखपुर लौट रहा था। अपराह्न करीब एक बजे देवीपुर गांव के पास पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने ठेले में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाबूहक की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मोबिदा खातून को तत्काल सीएचसी चौरीचौरा पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, बाबूहक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार चालक का पता लगाया जा रहा है।