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Gorakhpur News: यातायात सुरक्षा माह के पहले दिन ही जाम से जूझा शहर, डीआईजी को खुद संभालनी पड़ी कमान

Tue, 03 Nov 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:56 AM IST
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Long queues of vehicles on the roads, coinciding with the launch of 'Traffic Month' and a briefing for police personnel at the Police Lines.
- पुलिस लाइंस में यातायात माह के शुभारंभ और पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग के बीच सड़कों पर लगी वाहनों की लंबी कतार
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- छात्रसंघ चौराहे पर जाम खुलवाने सड़क पर उतरे डीआइजी डाॅ. एस. चनप्पा


गोरखपुर। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के संकल्प के साथ सोमवार को यातायात सुरक्षा माह की शुरुआत हुई। हालांकि, अभियान के पहले ही दिन शहर की यातायात व्यवस्था बदहाल नजर आई। एक तरफ पुलिस लाइंस में यातायात माह की जिम्मेदारियों को लेकर पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहन घंटों जाम में फंसे रहे।
असुरन, मोहद्दीपुर, सिविल लाइंस, बेतियाहाता, छात्रसंघ चौराहा और पैडलेगंज समेत कई इलाकों में वाहनों की लंबी कतार लग गई। छात्रसंघ चौराहे पर स्थिति बिगड़ने पर डीआइजी डाॅ. एस. चनप्पा को खुद सड़क पर उतरकर जाम खुलवाना पड़ा। बाद में एसपी यातायात और सीओ यातायात भी मौके पर पहुंचे।
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सोमवार को पुलिस लाइंस में यातायात सुरक्षा माह के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीआइजी रेंज डाॅ. एस. चनप्पा और एसएसपी डाॅ. कौस्तुभ ने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान यातायात पुलिस के सिपाही और दारोगा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अभियान की जिम्मेदारियों को लेकर ब्रीफिंग की जा रही थी।
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इधर, शहर के अलग-अलग हिस्सों में यातायात का दबाव बढ़ता गया। असुरन चौराहा, मोहद्दीपुर, सिविल लाइंस, बेतियाहाता, छात्रसंघ चौराहा और पैडलेगंज में वाहनों की कतार लग गई। दोपहर से शुरू हुई जाम की समस्या देर शाम तक बनी रही। प्रमुख चौराहों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था।
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डीआईजी ने खुद संभाली यातायात की कमान
छात्रसंघ चौराहे पर जाम की स्थिति गंभीर होने और आवागमन प्रभावित होने की सूचना मिलने पर डीआइजी डाॅ. एस. चनप्पा खुद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सड़क पर उतरकर यातायात व्यवस्था संभाली और वाहनों को निकलवाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। जानकारी मिलने पर एसपी यातायात अमित कुमार श्रीवास्तव और सीओ यातायात भी पहुंच गए। अधिकारियों ने वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालकर आवागमन सामान्य कराने की कोशिश की।

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चारफाटक ओवरब्रिज बंद होने से बढ़ा दबाव
चारफाटक ओवरब्रिज के रास्ते आवागमन बंद होने का असर भी शहर की यातायात व्यवस्था पर पड़ा। इसके कारण कौवाबाग अंडरपास से लेकर असुरन चौराहे तक वाहनों का दबाव बना रहा। देर शाम तक इस मार्ग पर लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। यातायात सुरक्षा माह के पहले ही दिन प्रमुख चौराहों पर बिगड़ी व्यवस्था और डीआइजी के खुद सड़क पर उतरने की नौबत ने शहर में यातायात प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर कर दिया।
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