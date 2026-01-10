खिचड़ी मेला : युवाओं-बच्चों की पहली पसंद झूले और मौत का कुआं

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श्रद्धालुओं की भीड़ मेले बढ़ी, मकर संक्रांति पर रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने की उम्मीदअमर उजाला ब्यूरोगोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर परिसर में खिचड़ी मेला पूरी तरह से लग चुका है। रोजाना मेले में घूमने वालों की भीड़ बढ़ रही है। मेले में तरह-तरह के मनोरंजन के साधन सभी को आकर्षित कर रहे हैं। युवाओं और बच्चों को झूले और मौत का कुआं सबसे अधिक पसंद आ रहा है। यहां भीड़ काफी देखी जा रही है। हालांकि मेले में आने वाले युवाओं, बच्चों समेत परिवार सभी मनोरंजन के साधनों का बारी-बारी से भरपूर आनंद ले रहा है। यही कारण है कि ठंड के बावजूद मेला रात तक गुलजार रह रहा है।खिचड़ी मेले में टॉवर झूला, ब्रेक डांस, जायंट व्हील, ड्रैगन, मौत का कुआं सबसे अधिक लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। सुबह से रात तक लोग मेले का लुत्फ ले रहे हैं। परिवार के साथ आने वाले बच्चे-युवा तो खूब मनोरंजन कर रहे हैं। मेले में निशानेबाजी के भी पर्याप्त इंतजाम हैं। यहां गुब्बारे में युवा निशाने लगाते दिख रहे हैं। बच्चे भी इसमें पीछे नहीं है। वे भी निशानेबाजी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वहीं मौत के कुआं में बाइक राइडिंग देखने के लिए युवा के साथ बच्चे काफी उत्साहित हैं। इसके साथ ही मेले में पहली बार जलपरी शो आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। एक पारदर्शी टैंक में पानी के अंदर अठखेलियां करती जलपरी लोगों को खूब लुभा रही है। रंग बिरंगी रोशनी और म्यूजिक के बीच जब यह पानी के अंदर कलाबाजियां दिखाती है तो दर्शकों का उत्साह काफी बढ़ जा रहा है।मकर संक्रांति पर सबसे पहले गोरक्षपीठाधीश्वर चढ़ाते हैं खिचड़ीमकर संक्रांति के पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यानाथ नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरानुसार शिवावतारी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगलकामना करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु शिवावतारी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भोर में सबसे पहले गोरक्षपीठ की तरफ से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित करते हैं। तत्पश्चात नेपाल राजपरिवार की ओर से आई खिचड़ी बाबा को चढ़ाई जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और जनसामान्य की आस्था खिचड़ी के रूप में निवेदित होनी शुरू हो जाती है।