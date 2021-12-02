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सीएम योगी, शुक्रवार को दोपहर करीब 12:45 बजे मंच पर 23 विद्यार्थियों को अपने हाथों से टैबलेट देने के बाद विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। वे बता रहे थे कि उनका करिअर कैसे संवरेगा, इसके लिए मंत्र दे रहे थे। इसी बीच मंच पर मौजूद उनके सलाहकार अवनीश अवस्थी सांसद रवि किशन के पास गए। उन्होंने मुख्यमंत्री के मां के निधन की सूचना दी। मुख्यमंत्री का संबोधन समाप्त हुआ तो उन्हें मां के निधन की जानकारी दी आईं। यह सुनते ही उनकी आंखें भर गईं। लेकिन उन्होंने निजी पीड़ा को बाहर नहीं आने दिया। निजी पीड़ा और शोक में संयत रहते हुए सहजता से बच्चों के बीच जाकर उनका उत्साह बढ़ाया। सेल्फी ली और उनके सिर पर हाथ रहकर पुचकारा। प्रोत्साहित कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। विद्यार्थियों को उस समय इस बात का आभास तक नहीं हो सका कि उनके साथ खड़े प्रदेश के मुखिया इस समय कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर गए। उन्हें गोंडा में कथा वाचक राजन महराज की कथा में शामिल होना था लेकिन वहां जाने का कार्यक्रम रद कर लखनऊ रवाना हो गए। वहां से मां के अंतिम दर्शन को पैतृक गांव चले गए।कार्यक्रम में शामिल छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को जब बाद में इस घटना की जानकारी हुई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। कार्यक्रम में पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एमए के छात्र नारायण दत्त पाठक ने कहा कि, हमें तो पता ही चला कि मुख्यमंत्री जब हमारे बीच आए तो वे इतने बड़े दुख से गुजर रहे हैं। उनके हाव-भाव से भी नहीं लगा।मदन मोहन मालवीय प्राैद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रज्ञा पांडेय ने कहा कि मंच से लेकर हम लोगों के बीच आए लेकिन थोड़ा भी विचलित नहीं दिखे। हम लोगों को अंदाजा ही नहीं लगा। वाकई, जनसेवा ही सर्वोच्च प्राथमिकता और राष्ट्र प्रथम संकल्प का जीवंत उदाहरण देखने को मिला।