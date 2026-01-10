Gorakhpur News: जाति और मजहब में बंटेंगे तो बांग्लादेश जैसे हालात होंगे

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संवाद न्यूज एजेंसीपिपराइच। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ साल पूरे होने पर नगर पंचायत पिपराइच के रामलीला मैदान में शुक्रवार को हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया।मुख्य अतिथि हनुमान गढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने कहा कि जब हिंदू जागेगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। यदि हम जाति, धर्म, ऊंच-नीच, भाषा आदि में बंटेंगे तो बांग्लादेश जैसे हालात यहां भी होंगे, तब हमारी भावी पीढ़ी माफ नहीं करेगी। दुनिया में सनातन के अलावा कोई पुराना धर्म नहीं है।क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि अंगुली को एक में मिलाकर मुट्ठी बनाओ। देश और सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए विरोधियों को मुट्ठी से सबक सिखाना होगा। अध्यक्षता डॉ. उमाशंकर शर्मा ने की। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉ. नमिता सिंह, अंबरीष तिवारी, गोरक्ष प्रांत के बौद्धिक प्रमुख डॉ. अरविंद, आनंद शाही, प्रमुख जनार्दन जायसवाल, चेयरमैन संजय मद्धेशिया, पूर्व चेयरमैन जीतेंद्र जायसवाल, आरएसएस के दुर्गेश, हेमंत आदि मौजूद रहे।हिंदू समाज रखता है धर्म का मानबांसगांव। जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज बांसगांव में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि धर्म का मान केवल हिंदू समाज ही रखता है। प्रांत प्रचारक डॉ. अवधेश ने कहा कि अगर हमारे संस्कार बचेंगे, तभी संसार बचेगा। इस दौरान प्रधानाचार्य श्रवण कुमार, श्रुति श्रीवास्तव, महंत क्षत्रधारी, डॉ. राजेश पाठक, कॉलेज के प्रबंधक विजय सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, बार एसोसिएशन अध्यक्ष यशवंत सिंह, महामंत्री पवन पांडेय आदि मौजूद रहे। संवादसनातन धर्म विश्व को देता है शांति का संदेशसहजनवां। गीडा सेक्टर-23 आवासीय कॉलोनी में हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रांत प्रचारक रमेश ने कहा कि संघ के सतत प्रयासों से भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। सनातन का अर्थ विश्व बंधुत्व की भावना और सभी के सुख की कामना करना है। सनातन धर्म पूरे विश्व को शांति और समरसता का संदेश देता है। इस अवसर पर डॉ. इंदुमती सिंह, महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वरामानंद महाराज, लोरिक प्रसाद, राघवेंद्र प्रताप सिंह, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, विधायक प्रदीप शुक्ल, विभाग प्रचारक अजय नारायण, करुणेश, कौशलेंद्र प्रताप, दीपक, पूर्व विधायक देव नारायन उर्फ जीएम सिंह आदि मौजूद रहे।