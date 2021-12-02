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लखनऊ। गोरखपुर के चिलुआताल थाने में युवक की पिटाई करने और उससे जूते चटवाने के आरोपों पर उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने गोरखपुर के एसएसपी को मामले की जांच कराकर 21 जनवरी 2027 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि चिलुआताल थाने में पुलिसकर्मियों ने शिवम पांडेय की बेरहमी से पिटाई की और उनसे जूते चटवाए। आरोप है कि शिवम की मां पूनम पांडेय के साथ भी मारपीट की गई। शिकायत में इंस्पेक्टर सूरज सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। आयोग ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता अमिताभ ठाकुर को भी जांच में शामिल किया जाए और निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट भेजी जाए।अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उन्हें निलंबित करने और थाने के सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की थी। उन्होंने मामले की स्वतंत्र आपराधिक जांच कराने का भी अनुरोध किया था। शिकायत के साथ पीड़ित के मेडिकल रिकॉर्ड भी संलग्न किए गए थे।अमिताभ ठाकुर का दावा है कि शिवम पांडेय ने फोन पर बातचीत के दौरान पुलिसकर्मियों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि की थी। उन्होंने अपनी चोटों से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई थी। अब आयोग के निर्देश के बाद पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।