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गोरखपुर। शहर का विरासत गलियारा अब एक रंग में निखरने लगा है। धर्मशाला बाजार से पांडेयहाता तक करीब 3.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर दुकानों और भवनों को निर्धारित भगवा रंग में रंगा जा रहा है। इसी क्रम में जटाशंकर चौराहे के पास स्थित मस्जिद और मार्ग में पड़ने वाले मंदिर भी एकरूप रंग में नजर आने लगे हैं।करीब छह महीने पहले मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने स्थानीय लोगों से एक ही रंग में पेटिंग कराने की अपील की थी। इसका असर दिखाई पड़ने लगा। गलियारे के स्वरूप में बदलाव के साथ सड़क चौड़ीकरण का असर भी बाजार में दिख रहा है। अधिकांश दुकानें भगवा रंग से पेंट करवा दी गई। जटाशंकर चौराहे के पास एक मस्जिद को भी कमेटी के लोगों ने भगवा रंग से पेंट करवा दी। आगे चार मंदिर भी इसी रंग में रंगे दिखाई पड़ रहे हैं।स्थानीय कारोबारी अभय प्रकाश, मनीष पटवा आदि का कहना है कि सड़क चौड़ी होने से आवागमन सुगम हुआ है और आने वाले समय में कारोबार को भी इसका फायदा मिलेगा। एक समान रंग और साइनबोर्ड से पुराने बाजार को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। विरासत गलियारे में करीब 991 दुकानों को एकरूप स्वरूप देने की योजना है। मेयर ने बताया कि अधिकांश लोगों ने खुद से पेटिंग करवा ली है। जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनकी पेटिंग गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कराया जाएगा।