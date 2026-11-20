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गोरखपुर। नगर निगम का सात साल से अधिक समय से गृहकर दबाए बैठे बड़े बकायेदारों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बकाया गृहकर जमा करने का मौका मिलने के बावजूद 204 बड़े बकायेदारों ने अब तक रुचि नहीं दिखाई है। इन सभी पर 10 लाख रुपये से अधिक का बकाया है। नोटिस और बिल भेजने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने वालों पर ओटीएस की अवधि समाप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी।नगर निगम ने लंबे समय से गृहकर जमा नहीं करने वाले बकायेदारों को राहत देने के लिए 15 अगस्त से एकमुश्त समाधान योजना शुरू की थी। इसके तहत बकाया टैक्स जमा करने का अवसर दिया गया है। उम्मीद थी कि योजना से वर्षों से लंबित गृहकर की वसूली में तेजी आएगी, लेकिन बड़े बकायेदारों की ओर से अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई गई। सात साल से अधिक समय से टैक्स नहीं जमा करने वालों में 204 ऐसे बकायेदार हैं, जिनकी देनदारी 10 लाख रुपये से अधिक हो चुकी है।मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश सोनकर ने बताया कि सभी बड़े बकायेदारों को बिल के साथ नोटिस भेजी जा चुकी है। ओटीएस का लाभ लेकर बकाया जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। इसके बावजूद 14 दिसंबर को योजना की अवधि समाप्त होने तक टैक्स जमा नहीं किया गया तो कार्रवाई शुरू की जाएगी। नियमानुसार बकायेदारों की बकाया राशि के बराबर की संपत्तियां सील की जाएंगी। उन्होंने बताया कि निगम फिलहाल योजना की अंतिम तिथि तक बकाया जमा होने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा।