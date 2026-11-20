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गोरखपुर। बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन भविष्य में सामान्य संक्रमणों का इलाज भी मुश्किल बना सकता है। इस खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एम्स गोरखपुर के सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग और माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने बुधवार को डुमरी खास में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र (आरएचटीसी), डुमरी खास और ग्राम पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों और मरीजों को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में दवाएं संक्रमण पर असर करना बंद कर सकती हैं।कार्यक्रम में झोलाछाप चिकित्सकों से दवाएं लेने और मेडिकल स्टोर से सीधे एंटीबायोटिक खरीदकर खाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई गई। लोगों को बताया गया कि सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसे वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक का कोई लाभ नहीं होता। इन दवाओं को केवल योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही लेना चाहिए। निर्धारित खुराक और उपचार की अवधि का पालन करना भी जरूरी है।