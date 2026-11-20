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गोरखपुर। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने कई त्योहार विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें गोरखपुर, छपरा, अहमदाबाद और उधना जैसे प्रमुख स्टेशनों से चलेंगी। इसके अतिरिक्त, झांसी स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य के कारण छह ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।गोरखपुर से वलसाड और उधना के लिए आरक्षित ट्रेनें संचालित होंगी। छपरा से गोरखपुर होते हुए मुंबई और आनंद विहार के लिए भी विशेष ट्रेनें चलेंगी। गुजरात से दरभंगा और उधना से रक्सौल के लिए भी विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी है। गोरखपुर-वलसाड ट्रेन 20 नवंबर को दोपहर 2:35 बजे गोरखपुर से चलेगी। यह 15 कोच वाली ट्रेन अगले दिन शाम 7:35 बजे वलसाड पहुंचेगी। वापसी में यह 21 नवंबर को रात 10:10 बजे वलसाड से रवाना होगी। छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए 20 नवंबर को रात आठ बजे एक ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन 22 नवंबर को दोपहर 12:10 बजे मुंबई पहुंचेगी।त्योहार विशेष ट्रेनों का संचालनअहमदाबाद से दरभंगा के लिए 20 और 27 नवंबर को रात 8:25 बजे ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन वाराणसी, गाजीपुर और छपरा होते हुए दरभंगा पहुंचेगी, गोरखपुर रूट से नहीं जाएगी। वापसी में यह 23 और 30 नवंबर को रवाना होगी। इस ट्रेन के दो फेरे होंगे और इसमें 22 कोच शामिल होंगे। उधना से रक्सौल के लिए 20 नवंबर को दोपहर दो बजे एक ट्रेन चलेगी। यह गोरखपुर होते हुए तीसरे दिन रात दो बजे रक्सौल पहुंचेगी।अन्य विशेष ट्रेनें और उनके फेरेछपरा से आनंद विहार के लिए 22 और 25 नवंबर को रात नौ बजे अनारक्षित ट्रेन चलेगी। यह अगले दिन शाम 4:55 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में यह 23 और 26 नवंबर को रात 8:10 बजे चलकर गोरखपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 20 कोच उपलब्ध होंगे। गोरखपुर से उधना के लिए 22 नवंबर को सुबह 7:35 बजे एक ट्रेन रवाना होगी। यह 18 कोच वाली ट्रेन अगले दिन सुबह 11:50 बजे उधना पहुंचेगी। वापसी में यह 23 नवंबर को दोपहर तीन बजे चलकर रात 8:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।झांसी में इंजीनियरिंग कार्य से मार्ग परिवर्तनझांसी स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य के कारण छह ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। इनमें 01079, 01080, 01041, 01042, 01457 और 01458 ट्रेनें शामिल हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 19 और 20 नवंबर को चलने वाली 01079 का मार्ग बदला गया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 19 नवंबर को चलने वाली 01041 भी परिवर्तित मार्ग से जाएगी। ये ट्रेनें इटारसी-जबलपुर-ओहन केबिन-हमीरपुर रोड-कानपुर सेंट्रल होकर चलेंगी। गोरखपुर से वापसी की ट्रेनें भी इसी परिवर्तित मार्ग से गुजरेंगी। हडपसर (पुणे) से 20 नवंबर को चलने वाली 01457 भी बदले हुए मार्ग से गोरखपुर पहुंचेगी।