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- प्रतिदिन होंगे गीत-संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रमगोरखपुर। मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का मंगलवार को डायट परिसर नॉर्मल में शुभारंभ हुआ। मेयर मंगलेश श्रीवास्तव ने फीता काटकर, गांधी चरखा चलाकर और दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 27 नवंबर तक चलेगी। लोग पसंद के अनुसार खरीदारी कर सकेंगे।उद्घाटन के बाद मेयर ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी आरके श्रीवास्तव ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंटकर उनका स्वागत किया। मेयर ने कहा कि प्रदर्शनी में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। उन्होंने गोरखपुर और आसपास के लोगों से खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की।कई जिलों के उत्पाद बने आकर्षणप्रदर्शनी में सीतापुर के अचार-मुरब्बे, भदोही के कालीन, कन्नौज की धूपबत्ती और लखनऊ की चिकनकारी के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा राजस्थान के पापड़, भुजिया, नमकीन और इटावा के चूर्ण समेत कई ग्रामोद्योग उत्पाद रियायती दरों पर मिल रहे हैं। आरके श्रीवास्तव ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में प्रतिदिन गीत-संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंत में उन्होंने अतिथियों का आभार जताते हुए लोगों से प्रदर्शनी में पहुंचकर खरीदारी करने की अपील की। इस अवसर पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कुशीनगर विनय कुमार और जिला ग्रामोद्योग अधिकारी देवरिया लालेंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे।