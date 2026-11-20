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- कांग्रेसियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिवसगोरखपुर। महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में बृहस्पतिवार को गोलघर स्थित इंदिरा तिराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिवस मनाया गया। महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद और जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ‘जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा’ के नारे लगाए। महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देशहित में कई कड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के दौरान उनके नेतृत्व और साहस की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। ऐसी निडर और सशक्त नेता के जन्मदिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव दिलीप कुमार निषाद, गोरख लाल श्रीवास्तव, नवीन सिन्हा, पानमती शर्मा, अभिमन्यु विश्वकर्मा, सदानंद पांडेय आदि मौजूद रहे।