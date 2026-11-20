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- प्रिया किन्नर समेत 18 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, सात को हिरासत में लेकर पूछताछगोरखपुर। गगहा थाना क्षेत्र में बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में बृहस्पतिवार रात गगहा क्षेत्र के कालानी के पास हमलावरों ने किन्नर बिजली के पति रविकेश (28) की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में बिजली किन्नर भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनकी कांख में गोली लगी है। बिजली की तहरीर पर पुलिस ने प्रिया किन्नर समेत 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। सात आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।सुमही निवासी रविकेश बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे पत्नी बिजली किन्नर और कुछ सहयोगियों के साथ चारपहिया वाहन से कौड़ीराम से घर लौट रहा था। कालानी के पास पहले से घात लगाए हमलावरों ने उनका वाहन रोक लिया और रविकेश व बिजली को निशाना बनाकर गोलियां चला दीं। दोनों को गोली लगने से वे घायल हो गए। वारदात के बाद हमलावर असलहा लहराते हुए भाग गए। वाहन में मौजूद लोग दोनों घायलों को तत्काल निजी अस्पताल ले गए। रविकेश की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर फोर्स और फॉरेंसिक टीम संग मौके पर पहुंचे एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की।एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में किन्नरों के बीच क्षेत्र बंटवारे को लेकर विवाद सामने आया है। इसी विवाद को घटना की वजह मानकर पुलिस आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। बिजली किन्नर की तहरीर पर प्रिया किन्नर समेत 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सात आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।सात भाइयों में सबसे छोटा था रविकेशरविकेश सात भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी शादी खजनी क्षेत्र के भैंसा बाजार निवासी बिजली किन्नर से हुई थी। बिजली कुछ समय से उसके साथ सुमही में रह रही थीं। दोनों साथ में बधाई गाने के लिए निकलते थे।