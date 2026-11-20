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-लखनऊ-दिल्ली जाने वाली बसों में यात्रियों की संख्या सामान्य से अधिकगोरखपुर। छठ पर्व के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की आवाजाही के बीच रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सामान्य भीड़ रही। दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बनी रही लेकिन स्थिति सामान्य रही। वैशाली और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पूरी तरह भरी हुई पहुंचीं। वहीं, बस स्टेशन से लखनऊ और दिल्ली जाने वाली बसों में भी यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रही।रेलवे स्टेशन पर वैशाली और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों को मशक्कत करनी पड़ी। आरपीएफ ने यात्रियों को कतारबद्ध कर उपलब्ध जगह के अनुसार ट्रेन में चढ़वाया। कई यात्रियों ने स्पेशल ट्रेनों का सहारा लिया। गोरखधाम एक्सप्रेस के आने से पहले ही प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की कतार लग गई थी। सुरक्षा बलों ने पंक्ति बनवाकर यात्रियों को ट्रेन में चढ़ाया। स्टेशन और परिसर में भीड़ की निगरानी वार रूम से की जा रही है। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। होल्डिंग एरिया में भी यात्रियों के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी गिरजेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि स्टेशन पर अब सामान्य भीड़ है और छठ के बाद वापस जाने वाले यात्रियों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है।उधर, बस स्टेशन पर लखनऊ और दिल्ली जाने वाली लंबी दूरी की बसों में यात्रियों की संख्या अधिक रही। स्थानीय क्षेत्रों से आने वाली बसें यात्रियों से भरी पहुंचीं, जबकि स्थानीय रूटों पर जाने वाली बसों में सामान्य संख्या में यात्री रहे। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की भीड़ धीरे-धीरे कम हो रही है और बसों की पर्याप्त व्यवस्था है।