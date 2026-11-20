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गोरखपुर। दिवाली और छठ के बाद ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर जंक्शन पर यात्री सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत की है। बृहस्पतिवार को पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने स्टेशन पर बनाए गए यात्री होल्डिंग एरिया और वॉर रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए पांच अस्थायी यात्री होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इनमें हेल्प डेस्क के साथ मोबाइल यूटीएस के माध्यम से अनारक्षित टिकट लेने की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी देने के लिए अद्यतन समय सारिणी और बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। इसके अलावा नियमित अनाउंसमेंट और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है।होल्डिंग एरिया में चिकित्सा बूथ, शुद्ध पेयजल, प्रसाधन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म, यात्री होल्डिंग एरिया और पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।