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गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात कर कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले लागू करने और न्यूनतम वेतन 69 हजार रुपये निर्धारित करने की मांग की। कोरोना काल में रोके गए 18 माह के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों को रेल किराये में रियायत और अतिरिक्त पेंशन वृद्धि की मांग भी उठाई। प्रदेश सरकार से बेसिक शिक्षा विभाग के 16 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों और लेखाकारों को आउटसोर्सिंग सेवा निगम से जोड़ने और सम्मानजनक वेतन देने की मांग की गई। साथ ही कैशलेस चिकित्सा में ओपीडी व सभी जांचें शामिल करने और गंभीर बीमारियों में पांच लाख रुपये की सीमा समाप्त करने की अपील की।