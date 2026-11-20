विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, खलीलाबाद, कप्तानगंज और पडरौना समेत कई स्टेशनों पर ठहरावगोरखपुर। दिवाली और छठ के बाद महानगरों की ओर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पांच त्योहार विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें 20 से 23 नवंबर के बीच चलाई जाएंगी। मुंबई, पुणे, दिल्ली, उधना और आनंद विहार के लिए संचालित इन ट्रेनों से पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों को राहत मिलेगी। इनमें 15 से 21 कोच लगाए जाएंगे।मुंबई-छपरा ट्रेन आज से01127 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा त्योहार विशेष ट्रेन 20 नवंबर को रात 11:15 बजे मुंबई से रवाना होगी। ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, भोपाल, झांसी, कानपुर सेंट्रल, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए 23 नवंबर को सुबह 11:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। देवरिया सदर और सीवान होते हुए शाम 4:20 बजे छपरा पहुंचेगी। वापसी में 01128 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस ट्रेन 23 नवंबर को शाम 7:30 बजे चलेगी। इसमें 21 कोच होंगे।छपरा से उधना और आनंद विहार के लिए ट्रेन05305 छपरा-उधना आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेन 21 नवंबर को शाम 6:20 बजे छपरा से चलेगी। बलिया, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज छिवकी, सतना, जबलपुर, इटारसी और भुसावल होते हुए तीसरे दिन सुबह 5:20 बजे उधना पहुंचेगी। इसमें 18 कोच होंगे।05013 छपरा-आनंद विहार ट्रेन 21 नवंबर को शाम पांच बजे छपरा से रवाना होगी। सीवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, रामकोला और कप्तानगंज होते हुए रात 10:40 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, लखनऊ और कानपुर सेंट्रल होते हुए अगले दिन शाम 3:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में 05014 ट्रेन 22 नवंबर को शाम 6:45 बजे आनंद विहार से चलेगी। दोनों ट्रेनों में 18 कोच होंगे।गोरखपुर से पुणे और दिल्ली के लिए भी सुविधा05011 गोरखपुर-हडपसर त्योहार विशेष ट्रेन 21 नवंबर को रात 9:55 बजे रवाना होगी। बस्ती, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, भोपाल, इटारसी, भुसावल और दौंड होते हुए तीसरे दिन सुबह 7:30 बजे हडपसर पहुंचेगी। इसमें 20 कोच होंगे। वहीं, 05019 गोरखपुर-दिल्ली त्योहार विशेष ट्रेन 21 नवंबर को दोपहर 2:40 बजे रवाना होगी। खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, टुंडला और गाजियाबाद होते हुए अगले दिन सुबह 8:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में 05020 ट्रेन 22 नवंबर को सुबह 11:10 बजे दिल्ली से चलकर अगले दिन सुबह 5:05 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसमें 15 कोच लगाए जाएंगे।