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- वेदांत दर्शन,उपनयन संस्कार, कूर्म पुराण ग्रंथ, शिव स्तोत्र रत्नाकर, पंचांग पूजन पुस्तक की छपाई अंतिम चरण में- नेपाल में काठमांडू और बुटवल की शाखाओं से होगा वितरण- नेपाली भाषा में अब तक 87 ग्रंथ प्रकाशित, 100 पुस्तकों के प्रकाशन पर नेपाल में शताब्दी समारोह की तरह मनेगा उत्सवगोरखपुर। गीता प्रेस शीघ्र ही नेपाली भाषा में पांच धार्मिक पुस्तकों को प्रकाशन करने जा रहा है। ये पुस्तकें वेदांत दर्शन, उपनयन संस्कार, कूर्म पुराण, शिव स्तोत्र रत्नाकर और पंचांग हैं। नेपाली में धार्मिक पुस्तकों की बढ़ती मांग को देखते हुए गीताप्रेस प्रबंधन ने 100 पुस्तकों को नेपाली भाषा में छापने का निर्णय लिया है, अब तक 87 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं।नेपाल में हिंदी और नेपाली दोनों भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, लेकिन तिब्बत के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो केवल नेपाली भाषा जानते हैं। ऐसे लोगों तक अपनी धार्मिक साहित्यिक पुस्तकों को पहुंचाने के लिए नेपाली भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन कर रहा है। नेपाल में काठमांडू में पहले से ही गीताप्रेस की शाखा संचालित है। छह महीने से बुटवल में भी स्टोर खोला गया है। इन दोनों केंद्रों से नेपाली भाषा की पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं।शिव स्तोत्र रत्नाकर और पंचांग पूजन की तीन-तीन हजार प्रतियां छप रहींप्रकाशन के अंतिम चरण में पहुंचीं पांच पुस्तकों में 480 पृष्ठों की वेदांत दर्शन की 1,500 प्रतियां तैयार की जा रही हैं। इसकी कीमत 100 रुपये होगी। 96 पृष्ठों की उपनयन संस्कार की 1,500 प्रतियां 20 रुपये में उपलब्ध होंगी। 496 पृष्ठों के कूर्म पुराण ग्रंथ की 1,500 प्रतियां प्रकाशित हो रही हैं, जिसकी कीमत 220 रुपये रखी गई है। 256 पृष्ठों की शिव स्तोत्र रत्नाकर की करीब 3,000 प्रतियां 50 रुपये में मिलेंगी। वहीं, 112 पृष्ठों की पंचांग पूजन पुस्तक की 3,000 प्रतियां प्रकाशित की जा रही हैं। इसकी कीमत 20 रुपये होगी। प्रकाशन पूरा होने के बाद इन पुस्तकों को हरिद्वार, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज के साथ नेपाल में भी भेजा जाएगा।-इन पुस्तकों के प्रकाशन की भी तैयारीगीताप्रेस के अधिकारियों के अनुसार नेपाली भाषा में संध्या गायत्री का महत्व, सहज साधना, संतान गोपाल, श्रीमद्भागवत सुधासागर और वामन पुराण सहित अन्य धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की भी तैयारी चल रही है।नेपाली भाषा में पांच ग्रंथों और पुस्तकों का प्रकाशन अंतिम चरण में है। जल्द ही ये पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद इन्हें अन्य शाखाओं पर भी भेजा जाएगा। नेपाल में धार्मिक पुस्तकों को नेपाली भाषा में प्रकाशित करने की मांग पर पुस्तकाें का प्रकाशन किया जा रहा है। नेपाली में 100 पुस्तकें प्रकाशित होने पर नेपाल में शताब्दी समारोह होगा।-लालमणि तिवारी, प्रबंधक, गीताप्रेस