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महराजगंज जिले के भिटौली थाना क्षेत्र के मतिहानिया गांव निवासी सुमित्रा देवी पत्नी भगवत गुप्ता अपनी बहन इंद्रावती गुप्ता पत्नी प्रमोद गुप्ता निवासी नेहिया, संतकबीरनगर के साथ रुद्रपुर जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड के पास बस का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति उनके पास पहुंचे। उन्होंने महिलाओं से कहा कि उनके सोने के गहनों की चमक कम हो गई है और वे विशेष तरीके से साफ कर उन्हें चमका सकते हैं। विज्ञापन

उनकी बातों में आकर सुमित्रा ने अपना मंगलसूत्र और अंगूठी उतारकर दे दी। इसके बाद इंद्रावती ने भी अपना मंगलसूत्र और अंगूठी उन्हें सौंप दी। चारों जेवर हाथ में आते ही दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। काफी देर तक इंतजार और आसपास तलाश करने के बाद महिलाओं को ठगी का पता चला। विज्ञापन विज्ञापन

सीओ कैंट अरुण कुमार यश ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

महराजगंज जिले के भिटौली थाना क्षेत्र के मतिहानिया गांव निवासी सुमित्रा देवी पत्नी भगवत गुप्ता अपनी बहन इंद्रावती गुप्ता पत्नी प्रमोद गुप्ता निवासी नेहिया, संतकबीरनगर के साथ रुद्रपुर जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड के पास बस का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति उनके पास पहुंचे। उन्होंने महिलाओं से कहा कि उनके सोने के गहनों की चमक कम हो गई है और वे विशेष तरीके से साफ कर उन्हें चमका सकते हैं।उनकी बातों में आकर सुमित्रा ने अपना मंगलसूत्र और अंगूठी उतारकर दे दी। इसके बाद इंद्रावती ने भी अपना मंगलसूत्र और अंगूठी उन्हें सौंप दी। चारों जेवर हाथ में आते ही दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। काफी देर तक इंतजार और आसपास तलाश करने के बाद महिलाओं को ठगी का पता चला।सीओ कैंट अरुण कुमार यश ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

गोरखपुर। रोडवेज बस स्टैंड के पास सोने के गहने साफ कर चमकाने का झांसा देकर दो उचक्के दो महिलाओं के चार जेवर लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने गहनों की चमक कम होने की बात कहकर पहले महिलाओं को भरोसे में लिया और फिर सफाई के बहाने उनके मंगलसूत्र और अंगूठियां ले लीं। काफी देर तक दोनों के नहीं लौटने पर महिलाओं को ठगी का अहसास हुआ। पीड़िता की तहरीर पर कैंट पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।