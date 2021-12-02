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Gorakhpur News: विरासत गलियारा में चौथी मंजिल का छज्जा गिरा, बाइक दबकर क्षतिग्रस्त

Thu, 17 Sep 2026 02:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:44 AM IST
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Fourth-floor balcony collapses in Heritage Corridor; motorcycle crushed and damaged.
गोरखपुर। विरासत गलियारा में नखास चौक के पास बुधवार शाम एक चार मंजिला मकान की चौथी मंजिल का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। छज्जे के मलबे में नीचे खड़ी एक बाइक दब गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंच गए। संयोग से उस समय छज्जे के नीचे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
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कोतवाली थाना क्षेत्र में नखास चौक से रेती चौक जाने वाले मार्ग पर पूर्वी तरफ जिशान का चार मंजिला मकान है। विरासत गलियारा निर्माण के दौरान मकान का अगला हिस्सा तोड़ा गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, दो दिन पहले तक मकान में काम कराया गया था। टूटने के बाद बचे हिस्से को बांस-बल्ली के सहारे रोका गया था। बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे अचानक चौथी मंजिल का छज्जा भरभराकर नीचे आ गिरा।
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इसकी चपेट में बरगदवा निवासी राहुल निषाद की बाइक आ गई। दुकानदारों ने बताया कि जिस स्थान पर छज्जा गिरा है, वहां जलापूर्ति की टोटी लगी है। आसपास के लोग अक्सर हाथ-मुंह धोने और पानी पीने के लिए वहां आते-जाते रहते हैं। हादसे के समय कोई मौजूद नहीं था। लोगों का कहना था कि अगर उस समय कोई वहां खड़ा होता तो गंभीर हादसा हो सकता था। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि हादसे में एक बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। कोई जनहानि नहीं हुई।ि
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