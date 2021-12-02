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बृहस्पतिवार देर रात अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर 35 सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद जेसीबी चालक विनोद शाही समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। रोड शो का आयोजक बताया जा रहा मुख्य आरोपी मृत्युंजय यादव उर्फ बिट्टू अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं पुलिस ने 20 लोगों का शांतिभंग में चालान किया है।पुलिस ने गोरखनाथ, एम्स, खोराबार, झंगहा, चौरीचौरा, शाहपुर, चिलुआताल और गुलरिहा समेत कई थाना क्षेत्रों में दबिश दी थी। गिरफ्तार आरोपियों में झंगहा निवासी चालक विनोद शाही, राघोपट्टी टोला फैलाहा निवासी नरसिंह यादव, शाहपुर के पादरी बाजार निवासी राहुल यादव, गुलरिहा के गोनरपूरा निवासी वीरेंद्र यादव और चिलुआताल निवासी शिवांग शामिल हैं। अन्य हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।मुख्य आरोपी की तलाश, छह अन्य वाहन भी कब्जे में : तारामंडल निवासी मृत्युंजय यादव उर्फ बिट्टू को पुलिस रोड शो का आयोजक बता रही है।उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस जेसीबी मालिक की भूमिका और रोड शो में शामिल अन्य वाहनों की भी जांच कर रही है। हादसे में शामिल जेसीबी के अलावा तीन अन्य जेसीबी और दो क्रेन कब्जे में ली गई हैं। विवेचक ने घटनास्थल के आसपास के 25 लोगों के बयान दर्ज किए हैं।वहीं, एयरपोर्ट से एम्स थाने तक 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली गई है। घटनास्थल के पास मेडिकल स्टोर के कैमरे की डीवीआर भी जब्त की गई है। इसमें हादसा कैद होने की बात सामने आई है। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को छोड़ने की मांग पर पहुंचीं काजल निषाद : हिरासत में लिए गए सपा कार्यकर्ताओं के परिजन शुक्रवार को एम्स थाने के बाहर जुटे रहे। इसी बीच अभिनेत्री एवं सपा नेत्री काजल निषाद अपने पति संजय निषाद और समर्थकों के साथ थाने पहुंचीं। उन्होंने हिरासत में लिए गए 10 सपा नेताओं को छोड़ने की मांग करते हुए धरने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाकर बाहर किया। इससे पहले उन्होंने सीओ कैंट अरुण कुमार यश से मुलाकात कर हिरासत में लिए गए लोगों के बारे में जानकारी मांगी थी। सीओ ने पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर उनकी भूमिका की जांच कर निर्दोष पाए जाने वालों को छोड़ने का आश्वासन दिया था।