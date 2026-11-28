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गोरखपुर। जिन पीढ़ियों ने त्याग, परिश्रम और संस्कारों से परिवार व समाज की नींव मजबूत की उनके प्रति कृतज्ञता जताने तथा उनके सम्मान व अधिकारों को लेकर समाज में चेतना जगाने के लिए युवा चेतना समिति की ओर से 29 नवंबर को पितामही-पितामह सम्मेलन एवं वरिष्ठजन सम्मान समारोह-2026 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम शिप्रा लॉन में आयोजित होगा।स्वर्गीय बालकृष्ण सर्राफ और स्वर्गीय प्रकाशी देवी की स्मृति में आयोजित इस सम्मेलन में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों और 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं का अभिनंदन किया जाएगा।शुक्रवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन अध्यक्ष एवं संयोजक पुष्पदंत जैन, सह संयोजक डॉ. विमल कुमार मोदी और समिति के अध्यक्ष मान्धाता सिंह ने बताया कि सम्मेलन केवल सम्मान तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, सुलभ चिकित्सा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पारिवारिक भागीदारी और सम्मानजनक बुढ़ापे जैसे मुद्दों को व्यापक चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास होगा।शोधार्थियों के अति वरिष्ठ नागरिकों के बीच हुए सर्वेक्षण को भी किया जाएगा प्रस्तुतदीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की प्रो. अनुभूति दुबे के निर्देशन में शोधार्थियों ने अति वरिष्ठ नागरिकों के बीच सर्वेक्षण किया है। उसकी रिपोर्ट सम्मेलन में प्रस्तुत की जाएगी। इसी आधार पर वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर ठोस नीतिगत पहल की मांग के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।सम्मेलन में प्रो. रामदेव शुक्ल, प्रो. आदेश अग्रवाल, पद्मश्री डॉ. रामचेत चौधरी, अधिवक्ता अशोक नारायण धर दुबे और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. राहुल मोदी, स्वास्थ्य संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक सामंजस्य पर मार्गदर्शन देंगे।