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स्वागत कार्यक्रम में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा, राष्ट्रीय महामंत्री हर्षवर्धन सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निखिल तिवारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा और जिलाध्यक्ष नीरज दूबे समेत क्षेत्रीय और जिला स्तर के पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।इस दौरान डॉ. हेमांग जोशी ने कहा कि गोरखपुर की धरती पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का स्नेह और उत्साह उनके लिए अविस्मरणीय है। यह अपनापन संगठन के प्रति समर्पण और एकजुटता को दर्शाता है। उन्होंने युवा मोर्चा को भाजपा की ऊर्जा और शक्ति बताते हुए विश्वास जताया कि यहां के युवा कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा और जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाते रहेंगे।