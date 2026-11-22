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गोरखपुर। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शुक्रवार को युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से मंडलीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के करीब 75 कलाकारों ने पांच विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं में गोरखपुर के कलाकारों का दबदबा रहा। लोकगीत और लोकनृत्य दोनों विधाओं में गोरखपुर की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में लोकगीत (समूह), लोकनृत्य (समूह), नुक्कड़ नाटक, कविता लेखन और पेंटिंग विधाओं को शामिल किया गया था। नुक्कड़ नाटक में कुशीनगर की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, कविता लेखन में गोरखपुर की शालिनी सोनी और पेंटिंग में विजय शर्मा ने बाजी मारी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। ्