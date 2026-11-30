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रिसाव के बाद प्रशासन ने प्लांट बंद रखने का निर्देश दिया है। एसडीएम रवि कुमार सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने जांच की है। एसडीएम के अनुसार, सोमवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल को नुकसानग्रामीणों के मुताबिक, एसिड के प्रभाव से खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, आलू और सब्जियों की फसल झुलस गई है। किसानों का कहना है कि महीनों की मेहनत और पूंजी बर्बाद हो गई। अब फसल को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अंजेश सिंह, विदेशी भारती और ग्राम प्रधान मैनेजर शर्मा सहित अन्य किसानों ने सवाल उठाया कि उनकी क्षति की भरपाई कैसे होगी। उन्होंने प्रशासन से किसान हित में निर्णय लेने और प्लांट बंद रखने की मांग की।निरीक्षण के इंतजार में गेट पर डटे रहे ग्रामीणरविवार को अधिकारियों के निरीक्षण के लिए पहुंचने की सूचना पर ग्रामीण सुबह से शाम तक फैक्टरी गेट पर इंतजार करते रहे। हालांकि, उनके अनुसार कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे लोगों में नाराजगी रही। ग्रामीणों ने रिसाव के प्रभाव की निष्पक्ष जांच कराने और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की है।