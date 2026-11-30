Gorakhpur News: एसिड रिसाव से 300 एकड़ फसल झुलसी, गांवों में दहशत
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 30 Nov 2026 02:40 AM IST
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सरदारनगर। चौरीचौरा तहसील क्षेत्र के देवकहिया स्थित एशियन फर्टिलाइजर में सल्फ्यूरिक एसिड के रिसाव से आसपास के गांवों में दहशत है। देवकहिया, अवधपुर और देवीपुर के किसानों की 300 एकड़ से अधिक फसल झुलसने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि रिसाव का असर लोगों की सेहत और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। वहीं, किसानों के सामने बर्बाद फसल और आर्थिक नुकसान की भरपाई का संकट खड़ा हो गया है।
रिसाव के बाद प्रशासन ने प्लांट बंद रखने का निर्देश दिया है। एसडीएम रवि कुमार सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने जांच की है। एसडीएम के अनुसार, सोमवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल को नुकसान
ग्रामीणों के मुताबिक, एसिड के प्रभाव से खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, आलू और सब्जियों की फसल झुलस गई है। किसानों का कहना है कि महीनों की मेहनत और पूंजी बर्बाद हो गई। अब फसल को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अंजेश सिंह, विदेशी भारती और ग्राम प्रधान मैनेजर शर्मा सहित अन्य किसानों ने सवाल उठाया कि उनकी क्षति की भरपाई कैसे होगी। उन्होंने प्रशासन से किसान हित में निर्णय लेने और प्लांट बंद रखने की मांग की।
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निरीक्षण के इंतजार में गेट पर डटे रहे ग्रामीण
रविवार को अधिकारियों के निरीक्षण के लिए पहुंचने की सूचना पर ग्रामीण सुबह से शाम तक फैक्टरी गेट पर इंतजार करते रहे। हालांकि, उनके अनुसार कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे लोगों में नाराजगी रही। ग्रामीणों ने रिसाव के प्रभाव की निष्पक्ष जांच कराने और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की है।
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रिसाव के बाद प्रशासन ने प्लांट बंद रखने का निर्देश दिया है। एसडीएम रवि कुमार सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने जांच की है। एसडीएम के अनुसार, सोमवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल को नुकसान
ग्रामीणों के मुताबिक, एसिड के प्रभाव से खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, आलू और सब्जियों की फसल झुलस गई है। किसानों का कहना है कि महीनों की मेहनत और पूंजी बर्बाद हो गई। अब फसल को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अंजेश सिंह, विदेशी भारती और ग्राम प्रधान मैनेजर शर्मा सहित अन्य किसानों ने सवाल उठाया कि उनकी क्षति की भरपाई कैसे होगी। उन्होंने प्रशासन से किसान हित में निर्णय लेने और प्लांट बंद रखने की मांग की।
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निरीक्षण के इंतजार में गेट पर डटे रहे ग्रामीण
रविवार को अधिकारियों के निरीक्षण के लिए पहुंचने की सूचना पर ग्रामीण सुबह से शाम तक फैक्टरी गेट पर इंतजार करते रहे। हालांकि, उनके अनुसार कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे लोगों में नाराजगी रही। ग्रामीणों ने रिसाव के प्रभाव की निष्पक्ष जांच कराने और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की है।