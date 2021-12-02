Gorakhpur News: कुसम्ही जंगल में पेड़ से टकराकर पलटी बोलेरो, मां-बेटी की मौत

- एम्स थानाक्षेत्र में सोमवार देर रात हुआ हादसा, एम्स में चिकित्सकों ने दो को मृत घोषित कियागोरखपुर। एम्स थाना क्षेत्र के कुसम्ही जंगल में गोरखपुर-कुशीनगर मार्ग पर सोमवार रात 12 बजे तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने आयशा खातून (52) और उनकी बेटी आलिया (23) को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का उपचार चल रहा है।कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र स्थित कपूर पिपरा निवासी मुख्तार अहमद (55) अपनी पत्नी आयशा खातून का इलाज कराने बोलेरो से गोरखपुर आ रहे थे। वाहन में परिवार के अन्य सदस्य और चालक था। सोमवार रात करीब 12 बजे बोलेरो कुसम्ही जंगल में पहुंची तो अचानक अनियंत्रित हो गई। इससे बोलेरो सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची एम्स थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बोलेरो में फंसे घायलों को बाहर निकलवाया और एंबुलेंस से एम्स अस्पताल भिजवाया। वहां चिकित्सकों ने आयशा खातून और उनकी बेटी आलिया को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हादसे में मुख्तार अहमद (55), अमीना खातून (48), बुशरा (24), चालक अमन पासवान (22) और जय हिंद पासवान (26) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी का एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं मां-बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है।