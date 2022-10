वहीं, मुंबई पुलिस ने भी यूजर के इस ट्वीट का जवाब दिया है। जवाब देते हुए उन्होंने पुलिस ने लिखा,"हमने ट्रैफिक ब्रांच को सूचना दे दी है।" मुंबई पुलिस के इस जवाब पर अब सोशल मीडिया यूजर्स काफी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने तो कमेंट करते हुए यह तक पूछ लिया आखिर वीवीआईपी लोगों को इतनी सहूलियत मिलती ही क्यों है? ऐसे में अब देखना यह है कि रणवीर फिर एक बार मुश्किल में फंसेंगे या इससे बच निकलेंगे।



@MumbaiPolice Please take strick action on @RanveerOfficial. Insurance Failed car he drove yesterday!!#RanveerSingh pic.twitter.com/wzhSCqWzGU