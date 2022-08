यूजर्स बोले- करण जौहर...

यूजर्स का कहना है कि ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले केआरके को इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि 300 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म बर्बाद न हो। एक यूजर ने लिखा, बॉलीवुड केआरके से डरता है क्योंकि उन्हें ब्रह्मास्त्र की रिलीज से ठीक पहले उस ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया जो उन्होंने 2020 में किया था। सचमें डर का माहौल है। वहीं एक नेटिजन ने ट्वीट किया, फिर से करण जौहर...वही चाहते थे कि केआरके गिरफ्तार हो जाए, ताकि उनकी 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्र को हमारे जैसे लोगों से व्यूज मिलें। मुझे बॉलीवुड से पहले से ज्यादा नफरत है। बॉलीवुड को जला दो।

Again it's #KaranJohar who wanted #KRK to be arrested so his film #Brahmastra made with 300Cr budget get views from people like us



I hate Bollywood more than before



Burn down Bollywood#BoycottBrahmastra#KRKArrested — Nitika Singh🦋🇮🇳 (@itsNitikaSingh) August 30, 2022