Delhi: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चांदनी चौक पर स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत 2022 के तहत चांदनी चौक में आयोजित मेगा स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार के खेल विभाग ने पिछले साल 75 लाख किलो प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा था और बहुत कुछ एकत्र किया था। इस साल हमने 100 लाख किलो प्लास्टिक कचरे का लक्ष्य रखा है। पहले 18 दिनों में 84 लाख किलो वजन पहले ही एकत्र किया जा चुका है।

