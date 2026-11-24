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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। जामा मस्जिद थाने के भीतर और चितली कबर इलाके में पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला करने के आरोपी नबील (30) के खिलाफ पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें दो मुकदमे जामा मस्जिद थाने में लूट और हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज किए गए हैं। वहीं, चितली कबर इलाके में पुलिस टीम पर हमले के मामले में चांदनी महल थाने में हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज हुई है।दूसरी ओर, आरोपी की मां और बहन ने उनको परेशान करने की शिकायत की थी। पुलिस अब आरोपी की नशे की आदत और उसे मादक पदार्थ मुहैया कराने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसके तार किसी ड्रग्स तस्कर गिरोह से जुड़े हैं या नहीं। आतंकी कनेक्शन समेत अन्य संभावित पहलुओं को भी जांच के दायरे में रखा गया है।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार को हुई इस वारदात में कुल नौ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इनमें से तीन की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य घायल पुलिसकर्मियों का उपचार जारी है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि नबील को नशे की खेप कहां से मिलती थी और वह किन लोगों के संपर्क में था। इसके अलावा हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू के स्रोत का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, नबील के खिलाफ वर्ष 2022 में दरियागंज थाने में भी एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।मध्य पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि नबील ने कमर के पास चाकू छिपा रखा था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि थाने में दाखिल होते समय उसकी तलाशी क्यों नहीं ली जा सकी। इसके अलावा पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने हमले को अंजाम देने के लिए पहले से साजिश रची थी या फिर उसने अचानक गुस्से में आकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया।जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अस्पताल पहुंचकर हमले में घायल पांच पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों पर हमले की ऐसी घटना उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने बताया कि तीन पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी पुलिसकर्मियों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं।जामा मस्जिद में घायल हुआ आरोपी नबील भी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नबील के स्वस्थ होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकती हैं।