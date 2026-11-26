विज्ञापन

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने अपने राष्ट्रीय सह-संयोजक सौरव दास को ब्रिटेन जाने से रोके जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। सीजेपी के अनुसार, वैध वीजा होने के बावजूद सौरव को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। पार्टी के अनुसार, एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने सौरव को पासपोर्ट में गड़बड़ी की बात कहकर रोका था। उन्हें बताया गया था कि पासपोर्ट को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सौरव का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से पूछा था कि क्या उनके खिलाफ एलओसी जारी है या विदेश जाने पर रोक है, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। सौरव दास ने आरोप लगाया कि उनके विदेश जाने पर रोक लगाने के लिए अलग-अलग कारण बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह कानून से बच नहीं रहे हैं और मुंबई पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने सरकार पर युवाओं और उनकी पार्टी की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। संवाद