नेशनल हेराल्ड मामला: दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अनिल चौधरी पुलिस हिरासत में, राहुल की पेशी के खिलाफ कर रहे थे विरोध

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज लगातार दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ जारी है। राहुल से सोमवार को करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को एक बार फिर उन्हें ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। इसे लेकर दिल्ली समेत देश के कई अन्य जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आज इसी मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अनिल चौधरी और अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

#WATCH | Delhi Police detains Delhi Congress chief Anil Chaudhary and others as they protest over ED probe against Rahul Gandhi in National Herald case pic.twitter.com/R63GOdRDgZ