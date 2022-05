{"_id":"628aded9c338c4331a23bf5d","slug":"nidhi-lit-the-light-of-hope-spreading-the-light-of-education-in-the-lives-of-poor-children-of-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Umeed Ki Mashal : निधि ने जलाई उम्मीद की मशाल, फैला रही हैं गरीब बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजियारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 23 May 2022 06:39 AM IST