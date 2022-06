Satyendar Jain: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, 18 जून को फैसला सुनाएगी अदालत

दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय और डिफेंस की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट ने जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 18 जून को अपना फैसला सुनाएगी।

#UPDATE | CBI court reserves the order till June 18 on the bail plea of Delhi minister Satyender Jain after hearing the argument of ED and defense counsel in an alleged money laundering case.