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परेशान होकर मां और बहन थाने में शिकायत करने गई थींसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। जामा मस्जिद थाने में पांच पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोपी मोहम्मद नबील को अपनी गिरफ्तारी का शक था। काउंसलिंग के दौरान संदेह होने पर उसने पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया। उसने गिरफ्तारी से बचकर फरार होने के लिए यह हमला किया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी नबील शराब पीने का आदी है और आए दिन शराब पीने के लिए घरवालों से पैसे मांगा करता था। पैसे नहीं मिलने पर वह घरवालों से झगड़ा और मारपीट करता था। इससे परेशान होकर उसकी मां और बहन थाने में उसके खिलाफ शिकायत करने गई थीं।जांच अधिकारी आरोपी की हालिया गतिविधियों के साथ दूसरे राज्यों में उसकी आवाजाही का ब्योरा भी जुटा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि नबील कुछ महीने पहले अपनी बहन से मिलने कश्मीर गया था, जहां वह कुछ समय तक रुका था। इसके अलावा उसने अन्य राज्यों की भी यात्रा की थी। पुलिस इन यात्राओं के मकसद और उनसे जुड़ी जानकारियां जुटा रही है।हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू को लेकर भी पुलिस की जांच जारी है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नबील चाकू अपने घर से लेकर आया था या वारदात से ठीक पहले कहीं और से इसकी व्यवस्था की थी। इस संबंध में थाने और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।घटना के दौरान नबील के दोनों पैरों में चोटें आई थीं। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों की ओर से पूछताछ के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा। उसके बयान से हमले से पहले हुई घटनाओं और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने में मदद मिल सकती है।