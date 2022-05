{"_id":"628ec56c5be9b62f86446d4a","slug":"delhi-high-court-seeks-response-from-government-on-vaccination-of-unclaimed-dogs-and-animals","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi High court : अदालत ने लावारिस कुत्तों और जानवरों के टीकाकरण पर सरकार से मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 26 May 2022 05:40 AM IST